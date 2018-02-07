Путин предложил разработать план по улучшению экологии в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил разработать единый трехсторонний план правительства РФ, промышленный предприятий и краевого руководства по оздоровлению экологической ситуации в Красноярске.

"Мы поговорим потом и о других крупных городах, но сейчас мы в Красноярске поговорим давайте об этом (городе)", — сказал глава государства на совещании с участием полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, врио губернатора Красноярского края Александра Усса, гендиректора ГМК "Норникель" Владимира Потанина, гендиректора СУЭК Владимира Рашевского и гендиректора "Русала" Владислава Соловьева.

Путин обратил внимание, что у всех красноярских предприятий есть свои планы по реновации производств, но "мы знаем как непросто их осуществлять всегда, а в сегодняшних условиях тем более".

"В этой связи у меня есть предложение: давайте мы обратимся в правительство РФ, я попрошу правительство и сделаем такой трехсторонний план совместной работы по улучшению экологической обстановки в Красноярске", — сказал президент.

По его словам, участниками реализации плана должны быть кабмин РФ, крупные промышленные предприятия региона и администрация Красноярского края.

"Это будет документ, который позволит предприятиям промышленности рассчитывать на исполнение тех договоренностей, которые будут достигнуты с местными администрациями, с администрацией Красноярского края и с самим городом, и рассчитывать на поддержку правительства по определенным направлениям вашей работы при осуществлении планов по улучшению экологической ситуации", — пояснил Путин.

Как считает президент РФ, такой трехсторонний план "будет и промышленность дисциплинировать, и руководство края дисциплинировать, и правительство РФ дисциплинировать при решении всех задач, которые стоят по этому важнейшем для людей направлению (улучшения экологии)". Путин добавил, что план должен касаться разных сфер — и транспорта, и энергетики, и промышленного производства, в том числе металлургических предприятий. "Надо поработать (над составлением плана), только чтобы без особых затяжек это было сделано", — заключил глава государства, поручив своему полпреду в Сибири проконтролировать данную работу.

Путин подчеркнул, что экологические проблемы нужно решать комплексно, "если мы относимся к тому, где мы работаем и живем не как временщики". "И нее только как к местам извлечения прибыли относимся к родной земле, на которой мы живем и о судьбе которой мы думаем", — сказал Путин. По его словам, решение проблем экологии необходимо "для того, чтобы в будущем функционировала экономика, предприятия работали, чтобы они развивались, чтобы люди имели рабочие места, чтобы заработная плата у них была достойной".