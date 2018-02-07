КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина удивила причина неосвоения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию больницы в Красноярске — денег слишком много, их освоить не могут.

"По поводу краевой клинической больницы — вот это один из универсальных объектов наследия, это то, чем будут пользоваться молодые спортсмены, студенты, и то, что останется потом для жителей Красноярска. Мне очень странно читать причину неосвоения — наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом. Обычно задержки связывают с недостаточным финансированием, а здесь финансирование есть, но объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно", — сказал Путин на совещании по подготовке к Универсиаде, которая пройдет в 2019 году в Красноярске.

Президент также озвучил объем неосвоенного финансирования по Красноярскому краю за прошлый год — 280 миллионов рублей. При этом главу государства удивило и отсутствие комментариев на тему дополнительного финансирования со стороны региональных властей.

"Насколько я вижу, по университетам ставят вопрос о дополнительном финансировании в 1,12 миллиарда рублей, почему-то об этом никто не говорит", — заключил он.