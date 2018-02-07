Центробанк разработает единый сквозной идентификатор для россиян

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Банк России планирует разработать сквозной идентификатор, который позволит объединить все существующие данные о россиянах с целью облегчения доступа к полной информации, в том числе для самих граждан, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече с журналистами.

"У нас с вами есть огромное количество уникальных идентификаторов — есть СНИЛСы, номер в свидетельстве о рождении, номер паспорта, номер пенсионного удостоверения. Грубо говоря, мы отцифрованы "по полной" в разных системах и разных документах. При этом, если вы захотите найти о себе всю информацию, то вы этого не сможете сделать, потому что в зависимости от того, в каком фонде или системе вы зарегистрированы, вам нужно ровно этот идентификатор иметь с собой и ровно его ввести", — отметила Скоробогатова.

"Мы хотим сделать следующее: мы хотим, не обременяя потребителей, связать эти данные идентификатором. То есть это технологическая связка. Это технологический сквозной идентификатор, который потребитель видеть не будет, но на уровне разных систем он информацию будет связывать. Технологически можно сделать так, что вы как физическое лицо, имея несколько идентификаторов, будете иметь возможность, помня любой из них, по себе собрать ту информацию, которая по вам есть в разных базах", — рассказала первый зампред ЦБ.

По ее словам, никаких новых идентификаторов при этом создаваться не будет. "Это не новый идентификатор, потому что любой новый идентификатор требует создания опять новой системы, куда все остальные должны подвязываться", — указала Скоробогатова.

Это нововведение может появиться через два года, а пока ведется обсуждение создания сквозного идентификатора с Минкомсвязью и Минфином, отметила она. "С одной стороны, он (сквозной идентификатор — ред.) потребует меньше времени и доработок разных систем, то есть это можно быстрее сделать. С другой стороны, он не будет нагружать потребителей дополнительным номером, который ему нужно помимо всех остальных запоминать и знать", — пояснила первый зампред выбор ЦБ такой модели связи баз с данными россиян.

Как отмечается в материалах регулятора, разработку предложений по созданию и использования сквозного идентификатора планируется завершить к концу 2018 года.