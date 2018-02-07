Пенсионный возраст мужчин и женщин должен быть одинаковым, считает Кудрин

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что в России пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть или одинаковым, или с небольшой разницей.

На мастер-классе для финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" один из участников спросил Кудрина, будет ли учитываться в пенсионной реформе то, что средняя продолжительность жизни у мужчин ниже, чем у женщин.

По словам Кудрина, когда речь идет о невысокой продолжительности жизни у мужчин, речь не о тех, кто умер вскоре после выхода на пенсию. Проблема заключается в смертности в трудоспособном возрасте.

"Средняя (продолжительность жизни у мужчин — ред.) низкая. Если мы посмотрим продолжительность жизни тех, кто дошел до пенсионного возраста, она действительно чуть пониже, чем у женщин, но она тоже где-то 15 и больше лет. Вот почему не совсем правильно ориентироваться на общую среднюю продолжительность жизни у мужчин при определении пенсионного возраста", — пояснил Кудрин.

"В этой связи я думаю, что скорее сегодня мы созреем к тому, чтобы у нас был или одинаковый уровень пенсионного возраста для мужчин и женщин. Это одна версия, во многих странах так, потому что женщины живут дольше. Или пока, в силу наших традиций, в России у мужчин должно быть чуть-чуть больше, допустим, 64-65 лет, а у женщин — 62-63 года", — рассказал Кудрин.

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