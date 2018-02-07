Мосгаз завершил капремонт систем газоснабжения первой сотни домов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мосгаз завершил капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения первой сотни домов, сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ в среду.

"АО "МОСГАЗ" в целях достижения максимального уровня газовой безопасности под руководством комплекса городского хозяйства Москвы завершило капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения первой сотни многоквартирных домов. Благодаря этому почти в 8 тысячах московских квартир старые внутридомовые газовые сети полностью обновлены и оснащены новейшим высоконадежным оборудованием", — говорится в сообщении.

Кроме этого, компания планирует до июня 2018 года охватить ремонтом еще 173 многоквартирных дома — это около 12 тысяч квартир. В дальнейшем Мосгаз планирует ежегодно увеличивать объемы производства работ.

"Общество приступило к работам в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы… Замене подверглись внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на главного инженера Александра Осыку, компания успешно выполнила большой объем работ и в дальнейшем планирует ежегодное увеличение объемов производства. На всех объектах будет установлено новейшее оборудование, обеспечивающее высокую степень безопасности.

"Хочу отметить, что команда специалистов тщательно подходит к работам, в которые также входит замена кранов, установка диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок самого высокого качества абсолютно бесплатно. В случае пожара краны автоматически прекратят подачу газа, а диэлектрические вставки и специальное покрытие гибких подводок предусматривает защиту от "блуждающих" токов. Ну, а если жильцы захотят сменить газовый прибор, мы готовы посодействовать и в этом, предоставив на выбор газовое оборудование без наценки, по ценам производителей", – сообщил Осыка.

Как отметили в пресс-службе, начало выполнения работ определяется совместно с представителями управы, управляющей компании, старших по дому и жителей, руководство Мосгаза систематически проводит встречи с потребителями газа в многоквартирных домах.