Мосгаз завершил капремонт систем газоснабжения первой сотни домов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Мосгаз завершил капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения первой сотни домов, сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ в среду.
"АО "МОСГАЗ" в целях достижения максимального уровня газовой безопасности под руководством комплекса городского хозяйства Москвы завершило капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения первой сотни многоквартирных домов. Благодаря этому почти в 8 тысячах московских квартир старые внутридомовые газовые сети полностью обновлены и оснащены новейшим высоконадежным оборудованием", — говорится в сообщении.
Кроме этого, компания планирует до июня 2018 года охватить ремонтом еще 173 многоквартирных дома — это около 12 тысяч квартир. В дальнейшем Мосгаз планирует ежегодно увеличивать объемы производства работ.
"Общество приступило к работам в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы… Замене подверглись внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет", — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба со ссылкой на главного инженера Александра Осыку, компания успешно выполнила большой объем работ и в дальнейшем планирует ежегодное увеличение объемов производства. На всех объектах будет установлено новейшее оборудование, обеспечивающее высокую степень безопасности.
Как отметили в пресс-службе, начало выполнения работ определяется совместно с представителями управы, управляющей компании, старших по дому и жителей, руководство Мосгаза систематически проводит встречи с потребителями газа в многоквартирных домах.