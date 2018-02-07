В Госдуму внесли законопроект о возврате летнего времени

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается вернуть в России летнее время, следует из электронной базы данных ГД.

"Федеральным законом от 21 июля 2014… "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени" было отменено летнее время, установленное в 2011 году. В связи с этим на значительных территориях (Москва, центральные регионы Европейской части России, Урал) используется время, отстающее от поясного времени на один час", — говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом предлагается установить "московское время" равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа. По мнению парламентария, принятие проекта позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье россиян.

Автор инициативы отмечает, что многочисленные обращения граждан в Госдуму с требованиями "вернуть летнее время" подтверждают выводы научных медицинских работников, биологов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с существующей системой времяисчисления.

О переходе на зимнее/летнее время читайте в справке >>