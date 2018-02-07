Москалькова попросила Госдуму разрешить освобождать заключенных по болезни

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит Государственную думу (ГД) РФ принять закон, позволяющий освобождать заключенных из тюрьмы по болезни, о чем она заявила на заседании экспертного совета в среду.

"Проведенный нами мониторинг позволил нам установить, что более тысячи людей, которые получили отказ суда в освобождении, затем умерли в последние три года… Это позволило вместе с другими случаями поставить вопрос об освобождении по болезни тех, кто отбывает наказание и содержится под стражей. Сегодня это не обязанность суда, а право… Мы обращаемся с этим к Государственной думе о принятии соответствующего законопроекта", — сказала Москалькова.

Ранее она отметила, что жалобы на нарушение прав во время уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного производства вместе с обращениями о проблемах с жильем чаще всего поступали в ее аппарат в 2017 году.