Финалисты "Лидеров России" должны потратить миллион рублей на обучение

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Финалисты всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", которые получат 1 миллион рублей, должны будут в течение года потратить его на обучение в любом учебном заведении, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У вас 90 дней, чтобы подписать договор (с Российской академией народного хозяйства и государственной службы — РАНХиГС), в течение года вы должны выбрать программу или программы обучения и начать обучение", — сказал Кириенко на церемонии открытия финала конкурса.

"Вы можете выбрать любое учебное заведение, единственное ограничение в соответствии с законом – это должно быть учебное заведение, имеющее соответствующую лицензию. В течение года после подписания договора вы должны выбрать программу или программы обучения и начать обучение", — добавил Кириенко.

Финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" стартовал в среду в Сочи. По итогам мероприятий будут определены 100 победителей, которые получат возможность в течение года общаться с лучшими управленцами страны.