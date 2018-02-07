Голодец рассказала о ситуации с мигрантами

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Россию в 2017 году прибыло на 50 тысяч больше мигрантов, чем в 2016 году, большинство из них по-прежнему составляют украинцы, заявила вице-премьер Ольга Голодец на социальном форуме "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития".

Мигранты и российские специалисты

"На сегодняшний день миграционный поток в нашу пользу, то есть у нас миграционный поток по прошлому году составляет плюс пятьдесят тысяч человек, и это связано не только с экономическими, но с целым рядом политических тем", — заявила Голодец.

По её словам, большую часть в этом потоке составляют мигранты украинского происхождения.

Про этом, по данным Голодец, происходит и отток населения.

"Но мы понимаем, что вызов очень серьёзный, и если смотреть внимательно по категориям населения, то для молодёжи становятся привлекательными рабочие места по тем же специальностям в тех странах, которые могут предложить хорошие конкурентные условия", — заявила вице-премьер.

"Сегодня наши люди успешно конкурируют в мире", — отметила вице-премьер.

Она рассказала, что во время командировок обращает внимание, что во всех ведущих учреждениях в мире работают российские специалисты.

"Мы сегодня готовим кадры, но очень важно, умеем ли мы их использовать", — отметила она.

Качество рабочих мест

Важной проблемой Голодец назвала качество рабочих мест, которые существуют в РФ.

"Есть целые структуры, которые по-своему понимают тему создания рабочих мест и не предъявляют качественных требований к новым рабочим местам", — заявила Голодец. Она привела пример, когда работала над программой "Кадры Дальнего Востока", и из 23 тысяч существующих рабочих мест 11 тысяч не требовали вообще никакой квалификации.

"Это очень серьёзный вызов на сегодняшний день. Рабочие места, которые не требуют квалификации, они сегодня не представляют интереса, это не двигатель, не локомотив нашей экономики", — сказала вице-премьер. Она отметила, что сегодня нужно внимательно относиться к качеству рабочих мест.

"Должен быть порог тех рабочих мест, которые нам нужны и которые требуются нашей экономике. И мы, конечно, должны вступить сегодня в серьезную борьбу за наши ресурсы, потому что… все время надо помнить, что мы находимся в открытой конкурентной среде с формированием рынка", — заявила Голодец.