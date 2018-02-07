Кудрин считает повышение пенсионного возраста неизбежным

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Россия стоит перед серьезным демографическим вызовом, и без повышения пенсионного возраста не обойтись, заявил экс-министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на всероссийском конкурсе "Лидеры России".

"Демография — старение населения. Если в 70-м году (1970-м. — Прим. ред.) было 3,7 работающих на одного пенсионера, то сейчас <…> это примерно два человека, и дальше (соотношение) будет уменьшаться", — сказал Кудрин. "У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться, сегодня она составляет примерно 33-34%, то есть человек, выходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания", — отметил он.

Россия стоит перед мировым вызовом — государство должно обеспечивать минимум 40% уровня пенсии от зарплаты, а с учетом добровольных накопительных программ это должно быть до 70%, как в Британии, Германии, Италии, сказал он.

"Мы должны эту программу также наметить, через 10, 15, 20 лет мы должны выйти на эти параметры. Но в том числе и повышение пенсионного возраста — без этого не обойтись. Сегодня мы ставим задачу: в ближайшие лет шесть примерно с 72 лет продолжительности жизни уйти на 76-78, а дальше это должно быть 80, уровень развитых стран", — заявил Кудрин.

Также, по его словам, численность людей молодого поколения в возрасте от 20 до 40 лет в России за ближайшие 15-30 лет снизится на 10 миллионов человек — и это серьезный демографический вызов.