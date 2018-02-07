Кудрин считает повышение пенсионного возраста неизбежным

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Россия стоит перед серьезным демографическим вызовом, и без повышения пенсионного возраста не обойтись, заявил экс-министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на всероссийском конкурсе "Лидеры России".
Россия стоит перед мировым вызовом — государство должно обеспечивать минимум 40% уровня пенсии от зарплаты, а с учетом добровольных накопительных программ это должно быть до 70%, как в Британии, Германии, Италии, сказал он.
"Мы должны эту программу также наметить, через 10, 15, 20 лет мы должны выйти на эти параметры. Но в том числе и повышение пенсионного возраста — без этого не обойтись. Сегодня мы ставим задачу: в ближайшие лет шесть примерно с 72 лет продолжительности жизни уйти на 76-78, а дальше это должно быть 80, уровень развитых стран", — заявил Кудрин.
Также, по его словам, численность людей молодого поколения в возрасте от 20 до 40 лет в России за ближайшие 15-30 лет снизится на 10 миллионов человек — и это серьезный демографический вызов.