Власти Выборга объяснили появление черного снега

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. Снег черного цвета, замеченный в одном из районов Выборга в Ленинградской области, не представляет экологической опасности, его появление вызвано поломкой котельной, сообщил РИА Новости в среду представитель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Выборга.

Накануне очевидцы сообщили в социальных сетях о черном снеге в одном из районов Выборга. В социальной сети ВКонтакте появилось видео, где видны снежные хлопья темного цвета.

"Причиной стала поломка на угольной котельной в южном микрорайоне Выборга рядом с ветеринарной клиникой. Это было локальное явление, и нельзя сказать, что весь город засыпало", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что загрязненный снег не представляет серьезной экологической опасности.