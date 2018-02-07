Список бизнесменов, желающих вернуться, поступил в Кремль, сообщил Песков

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Список бизнес-омбудсмена Бориса Титова по предпринимателям, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах и хотели бы вернуться в Россию, поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, это письмо и этот список предпринимателей поступил вчера в администрацию президента. Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях со структурами силовыми, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам", — сказал Песков.