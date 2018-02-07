Красноярский край и ЕАО не выполнили "майские указы" по ряду бюджетников

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Красноярский край и Еврейская автономная область по итогам 2017 года не смогли выполнить "майские указы" по нескольким категориям работников, в частности сотрудникам сферы культуры и социальной сферы, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Сейчас Росстат подвел уже итоги по 2017 году. В основном все выполнено, причем, я считаю, неплохо. Есть ряд регионов, это Красноярский край, Еврейский автономный округ они чуть-чуть не дотянули по отдельным категориям. Красноярский край — это работники культуры и соцработники. Еврейская не дотянула по трем категориям работников", — сказал Топилин.

В "майских указах" президента — программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году, сразу после вступления в должность президента России — содержались параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока. В том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.