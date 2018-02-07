Выпускниками "Сириуса" стали 19 тысяч детей за 2,5 года

СОЧИ, 7 фев – РИА Новости. За 2,5 года работы образовательного центра "Сириус" его выпускниками стали 19 тысяч детей со всей страны, большинство из них не из столичных регионов, сказала руководитель центра Елена Шмелева в финале всероссийского конкурса "Лидеры России".

"За 2,5 года работы "Сириуса" у нас уже 19 тысяч выпускников. Это ребята, которые приехали из всех регионов России: 73% всех участников программы "Сириуса" — это дети не из столичных регионов", — сказала Шмелева.

Она добавила, что и "Сириус", и всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России", финал которого стартовал во вторник в Сочи, – примеры того, что "социальные лифты должны быть многочисленными, прозрачными и доступными для всех, кто добивается результата своим трудом".

Цель всероссийского конкурса "Лидеры России", который реализуется по поручению президента РФ — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.