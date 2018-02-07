Путин отметил эффективную работу единой системы предупреждения ЧС

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов ежегодного Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), отметив, что благодаря слаженной и эффективной работе территориальных и функциональных подразделений РСЧС, в РФ снижается количество техногенных аварий и катастроф.

"Приветствую вас по случаю ежегодного Всероссийского сбора, посвящённого подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций… Сегодня среди ваших значимых приоритетов – качественная модернизация инфраструктуры пожарно-спасательных подразделений, совершенствование авиационно-спасательных технологий. Необходимо повсеместно внедрять действенные механизмы профилактики чрезвычайных ситуаций, делать ставку на создание высокомобильных группировок сил РСЧС", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что в последние годы в России снижается количество техногенных аварий и катастроф, надёжно обеспечивается безопасность людей, во многом благодаря совместной, слаженной и эффективной работе территориальных и функциональных подразделений РСЧС. По словам президента, нужно в полной мере использовать мощный потенциал государственно-частного партнёрства. Он подчеркнул, что крайне важно расширять международное взаимодействие в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, активнее привлекать волонтёрские, добровольческие организации и проводить просветительскую работу.

"Рассчитываю, что высказанные в ходе Всероссийского сбора предложения и рекомендации будут способствовать решению этих задач, найдут воплощение в практической деятельности, послужат укреплению безопасности, успешному развитию нашей страны и её регионов", — добавил Путин.