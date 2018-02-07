Шувалов поблагодарил Кириенко за конкурс "Лидеры России"

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов поблагодарил первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко за конкурс "Лидеры России".

Финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" стартовал в среду в Сочи. По итогам мероприятий будут определены 100 победителей, которые получат возможность в течение года общаться с лучшими управленцами страны.

"Этот проект состоялся благодаря Сергею Владиленовичу Кириенко, надо поблагодарить его за это… Вдохновителем и организатором именно такого конкурса является Сергей Владиленович. Я знаю, как рождался конкурс, сначала была идея небольшая, потом она разрасталась, в итоге получилось то, что получилось, даже количество заявивших о себе лиц в 20 раз превысило то, что первоначально ожидалось. Это, конечно же, успех", — заявил Шувалов на церемонии открытия финальных соревнований.

"Это большое дело для страны. Нас многие поругивают, говорят, что вот вы все давно расселись, управляете долго, не даете молодежи подниматься наверх. Это неправда. Посмотрите на молодых губернаторов", — отметил Шувалов.

По его словам, губернаторы – может быть, самое важное звено государственного управления, поскольку от них зависит жизнь на местах.

"Я вот живу в Москве, мой мэр — Собянин. Я вот везде хожу и говорю: жизнь в Москве сильно изменилась за пять лет, чистая правда. Но многие поругивают Москву. Для того чтобы жизнь в Москве стала комфортной, надо много потрудиться и пережить некоторые сложности. Сегодня Сергей Семенович будет выступать, рассказывать, каким образом мы успеха в Москве добиваемся все вместе. Мы, конечно, пытаемся ему помогать, но основной груз на его плечах", — рассказал Шувалов участникам конкурса.