Депутат ЛДПР Дегтярев попросил ФАС разобраться с рекламой шкафа "Вольфыч"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член президиума фракции ЛДПР Михаил Дегтярев направил запрос в адрес Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за появившегося в Татарстане рекламного баннера о продаже мебели с использованием имиджа руководителя ЛДПР, кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария, Дегтярев просит провести расследование на предмет нарушений требований федерального закона "О рекламе" со стороны одной из фирм, которая занимается продажей мебели.

Организация установила на улице рекламный плакат с надписью: "Все на выборы! Мебели! Наш кандидат — шкаф-купе "Вольфыч". Кроме того, на плакате изображены элементы избирательного бюллетеня.

"Размещенная на конструкции информация обладает оценочным, ассоциативным эффектом, способным воздействовать на сознание потребителя сформировать негативный имидж Владимира Жириновского, порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Следовательно, данная реклама является ненадлежащей", — говорится в сообщении.

К слову о незаконном использовании образов в рекламе. Интересно, а есть где-нибудь дверь "Анатольна" и стол "Владимирович"? pic.twitter.com/GbPNJq7jh6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 февраля 2018 г.

Глава комитета ГД предлагает оштрафовать фирму в случае выявления нарушений законодательства, а также обязать демонтировать рекламный баннер.

"В случае, если товар окажется не соответствующим ожиданиям покупателей, негативная реакция может транслироваться и на того, с кем ассоциируется данная реклама. Считаю, что подобные спекуляции нужно пресекать", — заявил РИА Новости Дегтярев.

Жириновский является зарегистрированным ЦИК кандидатом на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта.