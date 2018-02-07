Москва улучшила показатели по загруженности дорог, заявили в ЦОДД

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва несколько улучшила показатели по загруженности дорог, несмотря на масштабные работы по благоустройству города и другие негативные для движения транспорта факторы, сообщил РИА Новости глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы Вадим Юрьев.
Юрьев рассказал, что INRIX анализирует и сравнивает уровень загруженности в разных странах и крупнейших городах и использует для этого средства аналитики "больших данных".
"Москва не изменила свои позиции и осталась на втором месте, несмотря на то, что количество автомобилей существенно увеличилось, также стоит обратить внимание, что в течение четырех месяцев в этом году велись масштабные работы по благоустройству огромного количества улиц. Тот факт, что в их рейтинге Москва не ухудшила свои показатели, говорит о том, что в нашем городе формируется правильный вектор развития", — сказал Юрьев.
По его словам, индекс загруженности дорог снизился на 3,8% и в 2017 году составил 25% (в 2016 году — 26%).
Он рассказал, что ситуацию с загрузкой дорог удалось сохранить при том, что за год количество автомобилей в Москве выросло на 100 тысяч. "Кроме того, в российской столице площадь дорожного пространства для каждого автомобиля сводится к минимуму — около 27 квадратных метров, в то время, как в более загруженных Лос-Анджелесе и Нью-Йорке — 155 и 205 квадратных метров соответственно", — добавил пояснил Юрьев.
Он также обратил внимание на то, что если ситуация в Москве, по данным INREX, немного улучшилась, то в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, Сан-Паулу, Лондон, Париж и Стамбул с дорожным движением стало только хуже.