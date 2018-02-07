24 новых автобусных маршрута появятся в Москве

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В столице организуют 24 новых маршрута наземного транспорта: 13 из них пройдут в ТиНАО, остальные обеспечат сообщение в районах на севере, востоке, западе, юго-западе, северо-западе и северо-востоке города, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Комфортные автобусы экологического класса "Евро-5" с системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона будут курсировать между социальными объектами, станциями метро, железнодорожными станциями и крупными торговыми центрами. Ожидается, что новые маршруты улучшат транспортную доступность для 800 тысяч москвичей и гостей столицы.

Так, в ТиНАО они позволят связать более 30 центров госуслуг "Мои документы", 150 поликлиник и 700 образовательных учреждений. Кроме того, автобусы будут перевозить пассажиров до метро "Юго-Западная", города Московского, поселка Мосрентген, района Южное Бутово.

Новые направления также будут проложены через Троицк, Пучково и Шеломово, Киевский, железнодорожные станции Крекшино, Щербинка, Бекасово-1 и Бекасово-Сортировочное. Помимо этого впервые между населенными пунктами поселения Рязановское будет запущен городской транспорт.