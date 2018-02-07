В Бурятии наградили ученика, спасшего детей при нападении на школу

КРАСНОЯРСК, 7 фев — РИА Новости. Командование Росгвардии Бурятии наградило школьника, спасшего детей при нападении на школу в Улан-Удэ, сообщает в среду пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.

"Сотрудники Росгвардии совместно с представителями Федерации самбо Бурятии (учащийся занимается самбо) выехали в школу поселка Сосновый Бор. В актовом зале на торжественной линейке заместитель начальника управления полковник полиции Иван Ванчугов вручил благодарность Давыду Мамонову за проявленную отвагу, мужество и смелость при спасении людей во время чрезвычайного происшествия в школе", — говорится в сообщении.

На мероприятии поблагодарили и маму школьника Долгор Мамонову за достойное воспитание сына. Сам Давыд не считает себя героем, по его мнению, так должен поступить каждый в экстремальной ситуации.

"Многие помогали мне вытаскивать людей, оказывать первую медицинскую помощь — друзья, учителя, персонал школы, мы все спасали людей", — приводит пресс-служба слова подростка.

По ее данным, старшеклассник Давыд Мамонов, когда произошло ЧП, вынес девочку, которую нападавший ранил топором, а также не подпустил его к другим детям. Кроме того, он помогал спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников.