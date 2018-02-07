Во Владивостоке почтили память погибшего в Сирии летчика Филипова

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Военные и жители Владивостока вышли на траурный митинг на площадь возле Дома молодежи, чтобы почтить память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Отдать дань памяти Роману Филипову в среду пришли воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, военнослужащие ТОФ и местные жители — всего около 150 человек.

"Мы собрались отдать дань памяти Герою России Филипову Роману… Это достойный человек, великий человек. Он отдал ради Родины, ради России самое дорогое — свою жизнь. Он останется навечно в наших сердцах, и память о нем останется навсегда… Осознанно отдать самое дорогое — свою жизнь — наверное, только наши российские военнослужащие, офицеры могут это сделать", — сказал на митинге начальник филиала Нахимовского военно-морского училища Владимир Бураков.

Собравшиеся почтили память погибшего минутой молчания. Под звуки оркестра училища участники митинга возложили цветы и венки к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

Родившийся в 1984 году в Воронеже Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс". Военный долгие годы служил в Приморье, и общественники предложили назвать одну из улиц Владивостока именем Филипова. По данным Минобороны, церемония погребения майора Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей российского летчика состоится 8 февраля в Воронеже.

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