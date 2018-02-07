В Приморье почтили память погибших в 1981 году при крушении Ту-104 офицеров

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Траурный митинг, посвященный памяти офицеров командного состава Тихоокеанского флота, погибших в 1981 году в авиакатастрофе под Ленинградом, прошел в среду во Владивостоке, сообщил журналистам представитель Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Седьмого февраля 1981 года после окончания оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Военно-морского флота делегации флотов вылетали с военного аэродрома города Пушкина на своих самолетах. Самолёт Ту-104 ВВС ТОФ при взлете рухнул на землю с высоты около 50 метров и загорелся. В этой авиакатастрофе погибли 52 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов – практически весь командный состав флота.

"У памятного знака жертвам авиакатастрофы состоялся митинг, в котором приняли участие члены Военного совета Тихоокеанского флота, начальники отделов и служб штаба ТОФ, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, представители ветеранских и общественных организаций, родные и близкие погибших. На плацу перед памятником построились экипажи кораблей Приморской флотилии разнородных сил", — заявил Воскресенский.

В память о погибших была объявлена минута молчания, затем участники митинга под звуки военного оркестра возложили венок и цветы к памятнику. Церемония завершилась торжественным прохождением экипажей боевых кораблей ТОФ.