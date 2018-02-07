Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят штрафовать

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров готовит законопроект, в случае принятия которого собственников квартир будут штрафовать за сдачу жилья в аренду под "незаконные цели", пишет "Парламентская газета".

Депутат планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статью, предполагающую наказание для собственников квартир, которые сдают свое жилье под запрещенные законом цели. "То есть если в последствии квартира превратится в место, где собираются наркоманы или занимаются проституцией, то владельца помещения тоже накажут", — пишет издание.

"Эта мера необходима для эффективной борьбы с притонами", — приводит газета слова Петрова. По его словам, хозяин должен нести ответственность за то, что происходит в его квартире.

"Полиция за каждой квартирой уследить не может. А в случае принятия законопроекта сам собственник будет контролировать, чем занимаются его арендаторы. Это сократит количество притонов и поможет правоохранительным органам", — разъяснил Петров.

Депутат предложил назначить крупный штраф — от 100 до 300 тысяч рублей, однако КоАП предусматривает штраф лишь на пять тысяч.