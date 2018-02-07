РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Фейковые личности: как нейросеть превращает знаменитостей в порнозвезд

08:0007.02.2018
031585
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАмериканская актриса Натали ПортманАмериканская актриса Натали Портман
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Сети набирает популярность приложение FakeApp, подменяющее персонажа на видео. От невинных забав вроде внедрения Николаса Кейджа в фильмы, в которых он не снимался, пользователи быстро перешли к порногифкам. РИА Новости разбирается, к чему это приведет.

Реалистичность картинки достигла уровня, когда отличить подделку от оригинала практически невозможно. На сайте Reddit возникло целое сообщество, где выкладывают фейковые ролики с известными актерами, музыкантами и политиками. СМИ опасаются, что совсем скоро подобные технологии приведут к распространению фейковых видеоновостей и станут эффективным инструментом в информационной войне.

О FakeApp заговорили в декабре 2017 года, когда в Сети были опубликованы первые подделки откровенных видео с лицами актрис Галь Гадот ("Чудо-женщина"), Эммы Уотсон ("Гарри Поттер", "Красавица и Чудовище") и Мейси Уильямс ("Игра престолов"). За пару недель число подобных роликов увеличилось в разы. Улучшилось и качество — если раньше вокруг фейкового лица была заметна рамка, то сейчас есть мастера, добивающиеся абсолютной достоверности изображения.

В сообществе FakeApp на сайте Reddit уже около 20 тысяч подписчиков. Такая популярность приложения объясняется еще и тем, что в январе 2018 года вышла общедоступная версия программы. Теперь даже новички могут "натренировать" нейросеть на замену любых лиц.

Работать с приложением несложно: надо просто загрузить нужное фото или видео, а также ролик, куда требуется перенести лицо. Правда, на это уходит достаточно много времени. Современный компьютер обсчитывает фейковое видео около 12 часов, модели постарше — до суток. Можно посмотреть промежуточные результаты работы нейросети. Впрочем, это не гарантирует, что, прождав целый день, вы не получите на выходе плохо прорисованное видео.

Для максимального сходства и детализации нейросеть советуют "обучать" на 500 кадрах с разных ракурсов. В эпоху селфи это не проблема. Чаще всего пользователи заимствуют видеоинтервью знаменитостей, где те запечатлены крупным планом и при хорошем освещении. Для того чтобы добавить персонажу эмоциональности, рекомендуется брать ролики из соцсетей звезд: там у них более естественная мимика.

Конечно, для полного совпадения заменяемые лица должны быть хотя бы немного похожи. Поклонники FakeApp тратят немало времени на поиск "двойников". В сообществах, публикующих порногифки, даже есть чаты, где обмениваются базами актрис фильмов для взрослых, похожих на тех или иных знаменитостей. Чаще всего в порногифки попадают Натали Портман и Эмма Уотсон.

От звезд Голливуда фанаты приложения быстро перекинулись на членов семей политиков и монархов. В Сети уже есть фейковые видео с Иванкой Трамп, Мишель Обамой и Кейт Миддлтон. За ними последовали и подделки с cамими государственными деятелями.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель на глазах превращается в президента США Дональда Трампа. На другом видео глава Белого дома перевоплощается в Доктора Зло — персонажа пародийной комедии об Остине Пауэрсе.

Сейчас эти ролики в основном создают смеха ради, но СМИ не сомневаются в том, что с усовершенствованием технологии Сеть наводнят псевдоновостные видеосюжеты с фальшивыми заявлениями мировых политиков — и развлекательное приложение превратится в инструмент информационной войны и пропаганды.

Девушка с телефоном на кровати
© Depositphotos / sakkmesterke
Секс в один клик: как работают приложения для получения согласия на интим

Если сильные мира сего до поры до времени могут позволить себе не обращать внимания на кустарное интернет-творчество, то обычным людям гораздо сложнее оградить свою личную жизнь от вмешательства технологий. На фоне участившихся случаев кибербуллинга и мести бывшим возлюбленным посредством публикации в Сети их интимных фотографий и видео технология FakeApp выводит моральный терроризм на новый уровень.

Теперь для того, чтобы публично опозорить свою жертву, даже не нужно располагать компрометирующими записями. Достаточно просто создать ролик через приложение. И хотя видео фейковое, нанесенный ущерб будет самым настоящим.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена