МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Сети набирает популярность приложение FakeApp, подменяющее персонажа на видео. От невинных забав вроде внедрения Николаса Кейджа в фильмы, в которых он не снимался, пользователи быстро перешли к порногифкам. РИА Новости разбирается, к чему это приведет.

Реалистичность картинки достигла уровня, когда отличить подделку от оригинала практически невозможно. На сайте Reddit возникло целое сообщество, где выкладывают фейковые ролики с известными актерами, музыкантами и политиками. СМИ опасаются, что совсем скоро подобные технологии приведут к распространению фейковых видеоновостей и станут эффективным инструментом в информационной войне.

О FakeApp заговорили в декабре 2017 года, когда в Сети были опубликованы первые подделки откровенных видео с лицами актрис Галь Гадот ("Чудо-женщина"), Эммы Уотсон ("Гарри Поттер", "Красавица и Чудовище") и Мейси Уильямс ("Игра престолов"). За пару недель число подобных роликов увеличилось в разы. Улучшилось и качество — если раньше вокруг фейкового лица была заметна рамка, то сейчас есть мастера, добивающиеся абсолютной достоверности изображения.

В сообществе FakeApp на сайте Reddit уже около 20 тысяч подписчиков. Такая популярность приложения объясняется еще и тем, что в январе 2018 года вышла общедоступная версия программы. Теперь даже новички могут "натренировать" нейросеть на замену любых лиц.

Работать с приложением несложно: надо просто загрузить нужное фото или видео, а также ролик, куда требуется перенести лицо. Правда, на это уходит достаточно много времени. Современный компьютер обсчитывает фейковое видео около 12 часов, модели постарше — до суток. Можно посмотреть промежуточные результаты работы нейросети. Впрочем, это не гарантирует, что, прождав целый день, вы не получите на выходе плохо прорисованное видео.

Для максимального сходства и детализации нейросеть советуют "обучать" на 500 кадрах с разных ракурсов. В эпоху селфи это не проблема. Чаще всего пользователи заимствуют видеоинтервью знаменитостей, где те запечатлены крупным планом и при хорошем освещении. Для того чтобы добавить персонажу эмоциональности, рекомендуется брать ролики из соцсетей звезд: там у них более естественная мимика.

Конечно, для полного совпадения заменяемые лица должны быть хотя бы немного похожи. Поклонники FakeApp тратят немало времени на поиск "двойников". В сообществах, публикующих порногифки, даже есть чаты, где обмениваются базами актрис фильмов для взрослых, похожих на тех или иных знаменитостей. Чаще всего в порногифки попадают Натали Портман и Эмма Уотсон.

От звезд Голливуда фанаты приложения быстро перекинулись на членов семей политиков и монархов. В Сети уже есть фейковые видео с Иванкой Трамп, Мишель Обамой и Кейт Миддлтон. За ними последовали и подделки с cамими государственными деятелями.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель на глазах превращается в президента США Дональда Трампа. На другом видео глава Белого дома перевоплощается в Доктора Зло — персонажа пародийной комедии об Остине Пауэрсе.

Сейчас эти ролики в основном создают смеха ради, но СМИ не сомневаются в том, что с усовершенствованием технологии Сеть наводнят псевдоновостные видеосюжеты с фальшивыми заявлениями мировых политиков — и развлекательное приложение превратится в инструмент информационной войны и пропаганды.

Если сильные мира сего до поры до времени могут позволить себе не обращать внимания на кустарное интернет-творчество, то обычным людям гораздо сложнее оградить свою личную жизнь от вмешательства технологий. На фоне участившихся случаев кибербуллинга и мести бывшим возлюбленным посредством публикации в Сети их интимных фотографий и видео технология FakeApp выводит моральный терроризм на новый уровень.

Теперь для того, чтобы публично опозорить свою жертву, даже не нужно располагать компрометирующими записями. Достаточно просто создать ролик через приложение. И хотя видео фейковое, нанесенный ущерб будет самым настоящим.