МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит в ближайшее время вопрос о внесудебной блокировке экстремистских сайтов и внесудебному включении информации в федеральный реестр экстремистских материалов, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В скором будущем мы намерены рассмотреть вопросы о внесудебном порядке включения информации в федеральный реестр экстремистских материалов и о блокировке сайтов, которые распространяют экстремистскую информацию", — цитирует сенатора его пресс-служба.

По словам Бондарева, такой подход повысит оперативность реагирования на пропаганду экстремизма в интернете.