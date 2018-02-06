Орлов: Архангельской области необходимо 1,8 млрд рублей на повышение МРОТ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Около 1,8 миллиарда рублей потребуется изыскать из всех возможных источников Архангельской области на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до конца года, сообщил журналистам во вторник губернатор региона Игорь Орлов.

Во вторник в СФ РФ состоялось обсуждение закона о повышении размера МРОТ и о приведение его в соответствии с размером прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Участники дискуссии обсудили вопросы о совершенствовании нормативных правовых актов в части оплаты труда, о проблемах, возникающих в регионах в связи с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработанной плате. В совещании приняли участие представители профильных комитетов верхней палаты парламента, правительства и субъектов РФ.

В ходе дискуссии заместитель министра финансов России Леонид Горнин заверил, что субъекты РФ заложили в бюджеты региональных и муниципальных уровней почти 27 миллиардов рублей из 32 необходимых на доведение МРОТ до прожиточного минимума и таким образом, вопрос ресурсного обеспечения увеличения МРОТ на первом этапе решен.

"Порядка 573 миллионов рублей уже выделены на повышение минимальной оплаты труда. Мы изначально предусматривали эти деньги, сейчас мы понимаем, что нужно больше, средств недостаточно и диалог с Минфином продолжается. Порядка 1,5 — 1,8 миллиарда рублей нам необходимо будет изыскать до конца года из всех возможных источников", — сказал Орлов.

Он также подчеркнул, что в настоящее время при повышении МРОТ не учтены особенности северных территорий, а это необходимо сделать, чтобы у людей была высокая мотивационная составляющая жить на Севере.

Другие новости региона читайте здесь >>