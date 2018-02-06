"Давайте посчитаем". Соцсети захватил новый флешмоб о мужчинах и женщинах

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В русскоязычном сегменте Twitter набирает популярность новый флешмоб, в ходе которого пользователи соцсетей подсчитывают, в какую сумму обходятся свидания мужчинам и женщинам.

Все началось с шуточного твита девушки под ником Настасья Филипповна, которая предложила посчитать, сколько денег придется потратить ради одной встречи представителям обоих полов.

давайте посчитаем



с неё: брови (1000руб), ресницы (2000руб), маникюр (1500руб), нижнее белье (5000руб), макияж (40 мин), укладка (2 часа)



с тебя: кофе за 200 рублей — Настасья Филипповна (@vos_yeux) 6 февраля 2018 г.

Это сообщение спровоцировало волну ответной реакции. Мужская половина микроблога считает, что расходы в любом случае ложатся на их плечи.

давайте посчитаем

с неё: брови (30 минут), ресницы (30 минут), маникюр (45 минут), макияж (40 мин), укладка (2 часа)

с тебя: заплатить за брови (1000руб), ресницы (2000руб), маникюр (1500руб), нижнее белье (5000руб). — Grigory Nokhrin (@grigorynokhrin) 6 февраля 2018 г.

Некоторые пользователи решили применить похожий подход к семейной жизни:

Давайте посчитаем:



С нее: уборка, стирка, глажка, воспитание детей, приготовление еды, ландшафтный дизайн, работа на двух работах.



С тебя: поднимать стульчак в туалете. — KRSQ (@Korsak42) 6 февраля 2018 г.

Кому-то оригинальный пост напомнил о творчестве рок-музыканта Виктора Цоя.

давайте посчитаем



с неё: мамина помада (0 рублей), сапоги старшей сестры (0 рублей), гордиться тобой (0 рублей)



с тебя: многозначительно молчать — Приключения Гекльберри Финна (@pencil_tape) 6 февраля 2018 г.

За несколько часов в соцсети появилось множество записей, построенных по формуле "с нее — с тебя".