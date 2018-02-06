МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ректор РУДН Владимир Филиппов попросил главу Минобрнауки РФ Ольгу Васильеву снизить "бумажную" нагрузку на преподавателей в вузах.

Ранее Филиппов заявлял о необходимости снизить бюрократическую нагрузку в системе высшего образования, из-за которой профессора российских вузов заполняют огромное количество бумаг.

"Я написал в записку Ольге Юрьевне (Васильевой) о том, что среди основных проблем, которые были на (Первом профессорском) форуме, эта тема звучала в большинстве выступлений, это процесс дебюрократизации. Я ей написал, что особенно волнует людей бюрократизация, связанная со стандартами. Вместо того чтобы преподавать, занимаемся бумагами", — сказал Филиппов журналистам.

По его словам, это приводит к тому, что в итоге за преподавателя часть бумаг пишут аспиранты и лаборанты, которые могут допускать разного рода ошибки, что сказывается на качестве документов.