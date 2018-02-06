Собянин поручил активней заниматься уборкой снега в московских дворах

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил префектам и главам управ столицы активней заниматься уборкой снега во дворах.

"После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов", — написал мэр в своем Twitter во вторник.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. В результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. В понедельник снегопады ослабли, однако установилась морозная погода до —13 градусов.