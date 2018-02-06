Глава ВАК предложил создать министерство просвещения

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), бывший министр образования Владимир Филиппов предложил разделить Минобрнауки РФ на министерство просвещения и министерство высшего образования и науки.

"Страна наша настолько огромная, что, конечно, в одном министерстве иметь и науку, и высшее образование, и среднюю школу очень сложно. Потому что проблемы большой науки и проблемы средней школы – это очень разные проблемы… Поэтому вопрос существования отдельного министерства просвещения в такой огромной стране, где 45 тысяч школ, есть. Конечно, нужно иметь министерство просвещения отдельно для школьного образования, а министерство высшего образования и науки — отдельно", — сказал Филиппов на встрече с журналистами.

По его словам, это позволило бы обратить большее внимание на проблемы школьного образования.

"Разделять теперь уже науку и высшее образование – это неправильно в свете мировых тенденций. Наука должна объединяться здесь", — пояснил Филиппов.

Он также отметил, что объединение Минобрнауки в одно ведомство ранее позволило значительно продвинуться университетской науке из-за значительного финансирования.