Глава ВАК предложил создать министерство просвещения

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), бывший министр образования Владимир Филиппов предложил разделить Минобрнауки РФ на министерство просвещения и министерство высшего образования и науки.
По его словам, это позволило бы обратить большее внимание на проблемы школьного образования.
"Разделять теперь уже науку и высшее образование – это неправильно в свете мировых тенденций. Наука должна объединяться здесь", — пояснил Филиппов.
Он также отметил, что объединение Минобрнауки в одно ведомство ранее позволило значительно продвинуться университетской науке из-за значительного финансирования.