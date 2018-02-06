Депутаты от КПРФ подготовили проект о повышении МРОТ до 25 тысяч рублей

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Депутаты от КПРФ подготовили законопроект о повышении в России МРОТ до 25 тысяч рублей, заявил первый замруководителя фракции в КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

"Мы подготовили закон о минималке не менее 25 тысяч (рублей)", — сказал Коломейцев в ходе заседания фракции КПРФ во вторник.

По его словам, проект закона уже отправлен в правительство РФ для получения заключения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По его словам, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая — День труда.

Законопроектом, который был также внесен в Госдуму, предлагается установить МРОТ с 1 мая 2018 года в сумме 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, реализация его положений коснется трех миллионов человек, из которых 1,6 миллиона занято в государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, суммарные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 7,5 миллиарда рублей, а работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 31,8 миллиарда рублей.