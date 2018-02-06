Депутат предложил назвать улицу в Новой Москве именем летчика Филипова

Возложение цветов в память о погибшем летчике Романе Филипове у здания Минобороны РФ

Возложение цветов в память о погибшем летчике Романе Филипове у здания Минобороны РФ

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин предложил назвать одну из улиц в Новой Москве именем летчика майора Романа Филипова, погибшего в бою с террористами в Сирии 3 февраля.

"Я думаю через время выйдем с инициативой в Новой Москве, я думаю… постараемся назвать улицу именем Романа Филипова", — сказал Саблин журналистам во вторник.

Парламентарий отметил, что уже начнет прорабатывать вопрос и надеется на поддержку московских властей и москвичей.

В Минобороны РФ сообщили, что 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Отмечалось, что майор Роман Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжело раненный Филипов подорвал себя гранатой.

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