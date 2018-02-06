Годовщина референдума в Крыму пройдет под лозунгом "Строим будущее"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Четвертая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под лозунгом "Строим будущее", сообщил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым начал подготовку к празднованию четвертой годовщины воссоединения с Россией. Среди достигнутых результатов глава республики назвал строящийся мост через Керченский пролив, трассу "Таврида", новый аэропорт и новые электростанции, а также свободу, безопасность и гарантию будущего.

"Строим будущее" — это такой слоган, который как нельзя лучше подходит именно к текущей ситуации. Тем более сегодня, когда все строящиеся объекты в республике можно не просто представить или помечтать, их все можно увидеть и посетить. Мы своими руками можем прикоснуться ко всему тому, что нам дало воссоединение с Российской Федерацией. Все наши стройки века – это все то, что происходит благодаря нашему выбору в 2014 году", — сказал журналистам Полонский.

В Симферополе стартовал цикл передвижных выставок "Крымская весна. Строим будущее", посвященных основным достижениям полуострова за последние четыре года. Первый цикл выставки "Крымский мост – Стройка века" наглядно рассказывает о главных событиях и фактах строительства моста через Керченский пролив.

Открыл выставку вице-премьер Полонский, который презентовал ее горожанам.

"Такие выставки откроются во всех муниципальных образования республики Крым. Будет несколько этапов, которые посвящены самым значимым объектам и событиям, которые произошли с Крымом с момента воссоединения в 2014 году. Все крымчане будут иметь возможность почувствовать себя причастными к этой большой, колоссальной стройке – строительству будущего, которое мы осуществляем все вместе", — подчеркнул Полонский.

По его словам, выставки можно будет посетить до конца марта. Рядом с ними откроется интерактивная фотозона с основными инфраструктурными достижениями полуострова, будет объявлен конкурс на самую креативную фотографию на ее фоне. Победителей конкурса ждут призы.

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