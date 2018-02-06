Рейс Мадрид — Москва задержали на двое суток из-за снегопада

МАДРИД, 6 фев — РИА Новости. Рейс Мадрид — Москва авиакомпании Iberia, который должен был вылететь из испанской столицы еще в минувший понедельник, задержан на двое суток.

Как сообщила РИА Новости представитель авиакомпании Iberia, в общей сложности в понедельник из-за снегопада были отложены 85 рейсов.

"Вчера в Мадриде был сильный снегопад, в течение двух часов нельзя было вылететь — всего были отложены или отменены 85 рейсов, в том числе рейс Мадрид — Москва, который не смог взлететь, и, соответственно, обратный рейс Москва — Мадрид. Рейс Мадрид — Москва запланирован на 7 февраля, в 11:40".

Одна из пассажирок рейса Влада Тулякова рассказала РИА Новости, что сначала пассажиры прождали три часа вылета в самолете, затем еще час, пока их отвезли в аэропорт на автобусе. Через час появилась информация о посадке, но рейс в результате был отменен.

По ее словам, части пассажиров компания предоставила две ночи в гостинице и им выдали обратные билеты. "Нам предоставили только одну ночь. И билетов не дали. Сегодня мы поехали в аэропорт, и нам сказали, что мы можем полететь рейсом "Аэрофлота" в 00:40", — добавила она.

По словам пассажирки, Iberia отказывается выплачивать компенсацию за причиненные неудобства, ссылаясь на то, что вылет был отменен не по вине компании, а из-за метеоусловий.

По поводу жалоб на проблемы с размещением в гостинице сотрудница Iberia говорит, что "скорее всего, это ошибка", поскольку авиакомпания всегда пытается "наилучшим образом" обслужить пассажиров.