Число официально безработных россиян увеличилось за неделю почти на 2%

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных россиян за неделю увеличилась на 1,9% и составила 779,6 тысячи человек, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 24 по 31 января 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,9% и составила 779 600 человек. Годом ранее этот показатель составлял 899 050 человек", — сообщили в Минтруде.

По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в республиках Мордовия, Алтай, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Пензенской, Орловской областях и Забайкальском крае.

В 77 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Сахалинской, Кировской, Магаданской, Новгородской областях, республиках Бурятия, Карелия, Адыгея, городе Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

В министерстве также сообщили, что на 31 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 121 191 человек.

По оперативным данным, на 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 января 2017 года – 1,2 %).

Также на 31 января 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.