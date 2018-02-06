Гости московского фестиваля "Масленица" смогут принять участие в маскараде

Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, с музыкальными инструментами во время открытия фестиваля Московская масленица на Манежной площади. Архивное фото

Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, с музыкальными инструментами во время открытия фестиваля Московская масленица на Манежной площади. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Гости масленичного фестиваля в Москве станут участниками представлений традиционных народных театров и шуточных дуэлей, сообщил во вторник на заседании президиума правительства столицы глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"На площади Революции гостей ждут театральные сценки, шуточные дуэли, традиционные масленичные народные театры", — сказал Немерюк.

На Тверском бульваре, по его словам, пройдут представления, лучный тир и древние подвижные игры.

"Манежная площадь превратится в большую сцену, где каждый зритель станет непосредственным участником театрального действия. Здесь пойдет 20 спектаклей "Царская Масленица" в постановке режиссера Виталия Боровика", — добавил он.

Как отмечается в материалах к заседанию, также на площадках фестиваля гостей ждут разудалый маскарад, сражения на тямбарах и бои на бревне.

Ранее на официальном портале мэра города сообщалось, что фестиваль "в честь праздника блинов и солнца пройдет на 25 площадках по всему городу".

Главными местами для ярмарок, карнавалов, концертов фольклорной музыки, театрализованных представлений и исторических реконструкций станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Камергерский переулок и Новый Арбат, а также парк Коломенское с необычной программой. Кроме того, отмечается, что фестивальные площадки также разместятся во всех округах Москвы.