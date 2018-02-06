Адвокат оценил законопроект о штрафах за езду без ОСАГО

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Законопроект о повышении штрафа за езду без ОСАГО более чем в шесть раз, до пяти тысяч рублей, должен предусматривать предоставление обязательной юридической помощи автовладельцам, считает адвокат сервиса "Прав.ру" Алексей Колюбакин.

"Юридическое страхование — это пример успешной практики, оно позволяет… иметь каждому участнику дорожного движения, в случае правовой коллизии, получение профессиональной юридической помощи. Наше сообщество адвокатов призывает по возможности рассмотреть этот вопрос, возможно доработать законопроект… Мы со своей стороны готовы предоставить рабочую группу", — сказал Колюбакин на пресс-конференции, посвящённой обсуждению законопроекта о полисе ОСАГО.

По мнению эксперта, невиновные участники ДТП могут быть привлечены к ответственности из-за незнания законов. Он отметил, что средняя стоимость квалифицированной юридической помощи от узкоспециализированного адвоката составляет порядка 300 тысяч рублей ежегодно.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал данную инициативу. "Если надо расширить,… готов со своей стороны подключиться и подумать над этим вопросом", — отметил Вострецов.

Ранее он заявил, что законопроект о повышении штрафа за езду без ОСАГО более чем в шесть раз, до пяти тысяч рублей, планируют окончательно принять в Госдуме до конца весенней сессии.