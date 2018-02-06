Москвичи смогут попробовать более 170 видов блинов на фестивале "Масленица"

Продавщица блинов на фестивале Московская масленица на Манежной площади в Москве. Архивное фото

Продавщица блинов на фестивале Московская масленица на Манежной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Москвичи смогут попробовать более 170 видов блинов на масленичном фестивале, сообщил во вторник на заседании президиума правительства столицы глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет в столице с 9 по 18 февраля на 25 площадках в центре города и в округах.

"Не обойтись без главного символа масленичного стола — блинов. Их на фестивале можно будет попробовать более 170 видов", — сказал Немерюк.

По его словам, география фестиваля в этом году стала в два раза шире — в прошлом году работало лишь 14 площадок. "На площадках фестиваля создадим атмосферу празднования как прошлых столетий, так и в тех традициях, которые присущи разным регионам России", — сказал он.

Глава департамента также отметил, что в рамках фестиваля планируются театральные выступления, творческие и кулинарные мастер-классы.