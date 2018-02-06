Минтруд не поддерживает инициативу о выведении надбавок из МРОТ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Замминистра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова сообщила РИА Новости, что считает неправильным выведение из минимального размера оплаты труда (МРОТ) стимулирующих и компенсационных надбавок.

Ранее общественная инициатива по поводу выведения из МРОТ стимулирующих и компенсационных надбавок собрала 100 тысяч подписей.

"Я считаю, что сделать МРОТ равным тарифной ставке или окладу — это неправильно, не совсем верно", — сказала Ельцова по итогам обсуждения предстоящего повышения минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года в Совете Федерации.

Она пояснила, что Минтруд придерживается норм трудового кодекса.

"Мы говорим, что МРОТ — это минимальная гарантия, то есть то, меньше чего не платят работнику, поэтому мы исходим из того, что на сегодня формулировка правильная, что мы сравниваем МРОТ, цифру, которая устанавливается, с тем, что получил минимально человек за полную отработку рабочего времени. Туда могут премиальные входить, какие-то компенсационные выплаты, но кроме районных коэффициентов и процентных надбавок", — пояснила Ельцова.

"Если зарплата меньше МРОТ, это неправильно, если равна или больше, то правильно", — добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По его словам, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая — День труда.