Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада. Архивное фото

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Плохую погоду можно считать уважительной причиной опоздания на работу, заявили РИА Новости в Роструде.

В ведомстве отметили, что из-за сложных метеоусловий часто возникают транспортные коллапсы, в такой ситуации работника нельзя привлекать к дисциплинарной ответственности.

В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин посоветовал опаздывающим предупреждать начальство, чтобы избежать штрафов.

Он добавил, что опоздавших сотрудников ведомства наказывать не будут, и отметил, что сам пришел на работу вовремя.

В начале февраля на Московский регион обрушился небывалый за последние сто лет снегопад. За субботу и воскресенье выпало около 42,5 миллиметра осадков — это более 118% от месячной нормы. Количество поваленных деревьев превысило две тысячи. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.

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