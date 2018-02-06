Кассиров московского метро и МЦК переодели в новую форму

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Кассиров в московском метро и МЦК переодели в форму нового образца, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"В метро завершено внедрение новой формы для кассиров – сотрудники получили около трех тысяч комплектов. Она выполнена в едином стиле: комфортные жакеты, жилетки, рубашки, юбки и брюки красного и серого цветов, бейджи, ярко-красные головные уборы и шелковые шейные платки", — сказал он.

По его словам, новая одежда сделана из качественной ткани, она более удобная, легко чистится и быстро сохнет. Этот комплект формы был создан при участии кассиров метро: сотрудники тестировали разные модели и материалы, выбирая наиболее удобный вариант для ежедневной работы, рассказал заммэра.

Форму также получили сотрудники МЦК, а в дальнейшем в ней будут работать и кассиры на станциях Большой кольцевой линии метро.

"Единая форма для кассиров – это одна из мер по внедрению нового стандарта сервиса, разработанного в прошлом году. Мы повышаем качество обслуживания пассажиров, которое должно быть на самом высоком уровне и проявляться даже в мелочах. Кассир – это лицо Московского метрополитена. Эстетическая и аккуратная форма будет подчёркивать этот статус, создавать нужный имидж", — заключил Ликсутов.

В рамках стандарта был также разработан и утверждён порядок сервисного обслуживания пассажиров в кассах метро. В новом документе конкретизировано, как должно проходить взаимодействие кассиров с пассажирами. Отдельно прописаны нормы общения кассиров с пассажирами в случаях, когда начинается пересменка, перерыв в работе кассы или заканчивается смена. Работники касс будут проинструктированы, как работать с конфликтными пассажирами, что делать при предъявлении претензий по расчётам. В сложных ситуациях, список которых также имеется в новом регламенте, работникам касс рекомендуют обращаться к старшим кассирам, которые проходят отдельное обучение урегулированию конфликтных ситуаций.