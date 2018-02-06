Уборку снега в Москве контролируют онлайн

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве. Архивное фото

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Качество уборки снега в столице контролируется онлайн с помощью видеонаблюдения, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

За работой коммунальной техники и ликвидацией последствий рекордного снегопада ежедневно следят в Центре автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), система видеонаблюдения насчитывает более 140 тысяч видеокамер, около 100 тысяч камер позволяет отследить, как убираются территории у подъездов жилых домов.

Камеры позволяют проверить и качество уборки внутридомовых проездов, детских и спортивных площадок, лавочек и других малых архитектурных форм во дворах. Операторы также смотрят за тем, как идет уборка улиц: собран ли снег в кучи и вывезен ли вовремя на снегоплавильные пункты.

В режиме онлайн также контролируются перемещения снегоуборочных машин — вся коммунальная техника в Москве оснащена системой ГЛОНАСС, и операторы видят всю картину работ, которые разворачиваются в городе. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию и направлять снегоуборочную технику в самые сложные места.

Начавшийся в выходные дни в столице снегопад стал рекордным за столетие: с воскресенья в городе выпало 45 сантиметров снега, что значительно превысило месячную февральскую норму осадков (36,6 сантиметра).

Ежедневно в уборке снега участвуют свыше 62 тысяч дворников и дорожных рабочих и более 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.