В Москве ночь на вторник стала самой холодной с начала зимы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура в столице опустилась более чем до минус 16 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Минувшая ночь стала самой холодной, температура в Москве опустилась до минус 16,3 градусов мороза, в центре было минус 14,2 градуса, на территории Новой Москвы, в Михайловском, и в столичном регионе температура составила от 21,1 до 23,3 градусов мороза", — рассказала она.

Позднякова добавила, что на многих метеостанциях на востоке столичного региона температура опустилась ниже 20 градусов мороза.