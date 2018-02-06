Наблюдатели НОМ оценили процедуру включения в списки избирателей в МФЦ

Мужчина во время подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ в Многофункциональном центре. Архивное фото

Мужчина во время подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ в Многофункциональном центре. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Наблюдатели "Национального общественного мониторинга" проверили работу МФЦ, где 31 января стартовал прием заявлений о включении в список избирателей по месту пребывания.

В первый день они посетили многофункциональные центры в 57 субъектах РФ. По итогам проверки наблюдатели пришли к выводу, что в целом многофункциональные центры справились с задачей, однако качество услуги в регионах было разным.

Например, в Марий Эл, Хакасии и Тульской области избирателю, решившему прикрепиться к другому избирательному участку, пришлось потратить от 40 минут до 1 часа в очереди. В среднем, по оценке наблюдателей, ожидание получения услуги составляет 10 минут.

В то же время в Астраханской, Воронежской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новгородской, Самарской, Смоленской, Тамбовской областях, республиках Алтай, Мордовия и Татарстан, а также в Москве ожидание приема составило менее 1 минуты. Помимо этого в ряде регионов организована работа отдельных окон.

Заявление на включение в список избирателей по месту пребывания в большинстве случаев заполняют сотрудники МФЦ через специализированную программу. В тех регионах, где заявление требовалось в письменном виде, на информационных стендах разместили инструкции.

В целом проведенную проверку можно считать успешной, сообщает пресс-служба НОМ. О результатах прикрепления по месту нахождения и исключения из списков на привычном избирательном участке наблюдатели сообщат по итогам проверки работы сервиса "Найди себя в списке избирателей".