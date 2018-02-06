В Кузбассе приставы наложили арест на стоматологическое кресло

КЕМЕРОВО, 6 фев — РИА Новости. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) в кузбасском городе Юрга наложили арест на стоматологическое кресло за долги клиники по налогам, сообщает во вторник пресс-служба регионального ведомства.
"Сотрудники УФССП поехали в офис, чтобы напомнить, что по данному факту возбуждено сводное исполнительное производство, а также наложить арест на технику. В итоге судебные приставы арестовали стоматологическую установку, то есть кресло стоимостью 29 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
"Руководство компании, дабы избежать дополнительных расходов, решило не затягивать и выплатить часть суммы в ближайшее время", — отметили в управлении.