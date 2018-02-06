Глава "Опоры" предложил амнистировать осужденных в России предпринимателей

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин предложил амнистировать осужденных предпринимателей, которые отбывают заключение в России.
"У нас есть инициатива: давайте сделаем амнистию для тех предпринимателей, которые находятся сейчас в тюрьмах, там их достаточно много. Давайте сделаем амнистию для тех, кто здесь и хочет вернуться к нормальной жизни", — сказал Калинин в интервью РИА Новости в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявивший о готовности баллотироваться в президенты РФ, в субботу в Лондоне встретился с российскими предпринимателями, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении на Родину.
На встрече присутствовали около 30 человек, среди которых были бывший совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, экс-владелец банка "Траст" Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, со-основатель "Евросети" Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер "Альфа-групп" Владимир Ашурков.
Титов также сообщил, что передал письмо для президента РФ Владимира Путина со списком бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться в Россию, в нем более 10 имен.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле пока не видели этого письма, а когда оно поступит, то будет рассмотрено и перенаправлено соответствующим службам.
Системные решения
Ранее в понедельник глава РСПП Александр Шохин назвал глупостью предложение Титова для возврата российских бизнесменов, живущих в Великобритании, домой, счел его реализацию невозможной, но выступил за декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса для бизнеса. Он отметил, что его "больше беспокоят не те, кто в Лондоне, а кто в СИЗО или в местах лишения свободы".
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), проходящей с 5 по 9 февраля 2018 года, и обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является Российский союз промышленников и предпринимателей.