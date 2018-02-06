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Общество

Глава "Опоры" предложил амнистировать осужденных в России предпринимателей

04:5406.02.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент Общероссийской общественный организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин. Архивное фотоПрезидент Общероссийской общественный организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Глава организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин предложил амнистировать осужденных предпринимателей, которые отбывают заключение в России.

Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"У нас есть инициатива: давайте сделаем амнистию для тех предпринимателей, которые находятся сейчас в тюрьмах, там их достаточно много. Давайте сделаем амнистию для тех, кто здесь и хочет вернуться к нормальной жизни", — сказал Калинин в интервью РИА Новости в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, заявивший о готовности баллотироваться в президенты РФ, в субботу в Лондоне встретился с российскими предпринимателями, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении на Родину.

На встрече присутствовали около 30 человек, среди которых были бывший совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, экс-владелец банка "Траст" Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, со-основатель "Евросети" Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер "Альфа-групп" Владимир Ашурков.

Титов также сообщил, что передал письмо для президента РФ Владимира Путина со списком бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться в Россию, в нем более 10 имен.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле пока не видели этого письма, а когда оно поступит, то будет рассмотрено и перенаправлено соответствующим службам.

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Здание Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Комментируя предложение Титова, Калинин подчеркнул, что речь идет о крупном бизнесе, в списке нет ни одного представителя МСБ. "В списке значатся те, чью вину не доказали. То есть дела открыты, но вина не доказана за много лет. Может быть, даже по истечению сроков пора эти дела закрыть, а дальше уже люди сами решат, вернутся они или нет", — отметил собеседник агентства. "Мы, конечно, это поддерживаем, но нужно скорее принять системное решение, в отношении кого такая амнистия будет", — считает глава "Опоры".

Ранее в понедельник глава РСПП Александр Шохин назвал глупостью предложение Титова для возврата российских бизнесменов, живущих в Великобритании, домой, счел его реализацию невозможной, но выступил за декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса для бизнеса. Он отметил, что его "больше беспокоят не те, кто в Лондоне, а кто в СИЗО или в местах лишения свободы".

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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При этом Титов в интервью "Известиям" в ноябре 2017 года заявлял, что не намерен инициировать новую амнистию для осужденных предпринимателей в рамках своей предвыборной программы. По словам омбудсмена, если освобождение бизнесменов не будет сопровождаться изменениями в законодательстве, то результата будет мало.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса (НРБ), проходящей с 5 по 9 февраля 2018 года, и обеспечивает онлайн-трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 является Российский союз промышленников и предпринимателей.

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