Генконсульство США в Екатеринбурге сократит выдачу виз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Генконсульство США в Екатеринбурге в 2018 году будет вынуждено сократить выдачу виз из-за существенного уменьшения штата, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул доктор Пол М. Картер.

"После необоснованного решения правительства Российской Федерации о сокращении персонала дипломатической миссии мы сократили и свою деятельность, в том числе, выдачу виз. Надо сказать, что в течение всего этого времени все-таки продолжалась работа по выдаче повторных виз без собеседования, но не проводились визовые интервью. Не так давно, в начале декабря, были возобновлены визовые интервью. К сожалению, с сокращенным персоналом у нас не будет возможности проводить столько же интервью, как раньше, в предыдущие годы, когда количество выданных виз составляло примерно 16-17 тысяч в год", — сказал дипломат.

По его словам, в период массовых сокращений несколько месяцев назад персонал генконсульства в Екатеринбурге уменьшился примерно на 60%.

"Это было для нас, конечно, очень тяжело. И мы не можем работать лучше и больше с меньшим количеством людей. Из-за того, что мы утратили часть персонала, как я уже говорил, нам пришлось сократить ряд программ, включая сокращение визовых услуг", — отметил собеседник агентства.

Он затруднился спрогнозировать, сколько виз сможет выдать генконсульство в 2018 году. "Это очень сложно спрогнозировать. С декабря, когда мы возобновили проведение визовых интервью, каждый день мы стараемся сделать процесс более эффективным и увеличить количество визовых интервью, которые мы проводим ежедневно. Тем не менее, это число все-таки будет меньше, чем в прошлом году", — подчеркнул доктор Картер.

Генконсул сообщил, что спрос на визы высок. "Заявителей, конечно, очень много — больше, чем мы можем обслужить на данный момент", — заключил дипломат.

Вашингтон приостановил процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России 23 августа 2017 года после того, как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств до 455 человек, приведя ее в соответствие с числом российского персонала в США. Позднее американские визы в России начали выдавать снова, но только в посольстве США в Москве. В середине декабря генконсульство США в Санкт-Петербурге возобновило выдачу неиммиграционных виз.

В декабре в МИД России заявили, что решение США сократить дипперсонал за счет консульских работников было принято преднамеренно, таким образам россиянам специально создали неудобства.