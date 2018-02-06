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Общество

Болельщики ЧМ-2018 могут стать жертвами интернет-мошенников

01:4106.02.2018
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© Антон ДенисовПерейти в фотобанкОфициальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака. Архивное фотоОфициальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака. Архивное фото
© Антон Денисов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB предупреждает о росте числа регистрации потенциально опасных доменных имен, которые могут использоваться, в том числе, для продажи фальшивых билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года и контрафактной атрибутики, кражи данных или выманивания денег.

© РИА Новости / Максим Блинов
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"Group-IB предупреждает о возрастающем риске приобретения фальшивых билетов и контрафактной атрибутики с использованием товарного знака ХХI чемпионата мира по футболу FIFA 2018. За последний год количество регистраций потенциально опасных доменных имен по тематике мероприятий FIFA и предстоящего мундиаля в России выросло на 37% и продолжает расти. На данный момент таких доменов порядка 37 тысяч", — говорится в сообщении компании.

Эксперты Group-IB поясняют, что как минимум 1,5 тысячи доменов были созданы целенаправленно под мировой турнир по футболу FIFA в России: в их названии присутствуют наименование события, страны или города, год проведения и другие атрибуты, отмечает компания.

"Цели регистрации таких доменов могут быть разными: незаконная реализация билетов и контрафактной продукции, кража платежных реквизитов и других данных пользователей с помощью фишинга, распространение вредоносного программного обеспечения, киберсквоттинг и другие распространенные мошеннические схемы", — говорится в сообщении.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В компании добавляют, что часть доменов активны уже сейчас, часть – зарегистрированы, но пока не содержат контента.

"Опасность состоит в том, что на каждом неактивном сейчас домене в любой момент может появиться противоправный контент: от контрафакта и фишинга до предложения "серых схем" приобретения билетов или попросту "развода" на деньги. Риски, которые несут в себе тысячи этих доменов, нельзя игнорировать", — комментирует директор направления Brand Protection Group-IB Андрей Бусаргин, слова которого приводятся в сообщении.

Фальшивые билеты

Баннер чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Изучая сложившуюся ситуацию, в Group-IB сталкивались с самыми разными вариантами мошенничеств. Так, по данным компании, в сети работают сайты и доступны объявления, владельцы которых предлагают билеты с "накруткой" более 500%.

"Учитывая принятые FIFA меры безопасности и сложность процедуры приобретения и передачи билетов другим лицам, мошенники создают "серые схемы" онлайн-продажи билетов. На досках объявлений встречаются предложения с фотографиями самих билетов, в то время как по правилам FIFA их доставка начнется в апреле-мае 2018 года, то есть официальных билетов на руках ни у кого сейчас быть не может", — говорится в сообщении Group-IB.

При этом, как отмечает компания, в телефонном разговоре владельцы сайтов по продаже билетов проявляют осторожность: они предлагают заключить договор и даже оставить 100% предоплату, но предупреждают, что билет якобы будет доставлен уже в апреле-мае. При этом владельцы сайтов отмечают, что в договоре не будет прописана покупка билетов на ЧМ-2018, на вопрос о конкретной формулировке собеседники "отвечали уклончиво".

Эрмитажный кот Ахилл. архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
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Одновременно с мошенниками к мероприятию готовятся нелегальные продавцы, отмечает Group-IB. Так, за последние три месяца количество предложений по запросам, связанным с ЧМ-2018, на популярных досках объявлений увеличилось примерно в 12 раз: с 336 до 4,2 тысячи. Чаще всего предлагают приобрести монеты, футболки, брелоки, талисманы.

"Сейчас активны более 200 групп в "ВКонтакте", неправомерно использующих символику ЧМ-2018 или нелегально реализующих сувенирную продукцию. Есть примеры групп, которые предлагают своеобразную услугу помощи с приобретением билетов", — утверждает компания.

Резюме

Обложка для паспорта болельщика в центре выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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В Group-IB резюмируют: отслеживать "спящие", еще неактивные ресурсы и постоянно мониторить возникновение новых – необходимое и логичное действие.

"То, что подобные сайты до сих пор не заблокированы, говорит об отсутствии или крайне низкой эффективности принимаемых мер по защите бренда ЧМ-2018 в онлайн-пространстве. Но самое главное, что от действий мошенников, постоянно разрабатывающих новые сценарии обмана с целью выманивания конфиденциальной информации или денежных средств, могут пострадать и российские, и международные болельщики. Необходимо как можно скорее принять соответствующие технические меры для выявления и устранения этих угроз", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что подобный опыт в России есть: в преддверии сочинской Олимпиады удалось устранить более 1,5 тысячи фактов нелегального распространения билетов на 80 ресурсах и 335 случаев неправомерного использования олимпийского символики на 320 ресурсах, включая Facebook, Vk.com, Avito, Ebay.

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