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Общество

Секс в один клик: как работают приложения для получения согласия на интим

08:0006.02.2018
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© Depositphotos / sakkmesterkeДевушка с телефоном на кроватиДевушка с телефоном на кровати
© Depositphotos / sakkmesterke

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На фоне многомесячных секс-скандалов в Голливуде и последовавшей за ними волны разоблачений интимные отношения оказались в зоне риска. На помощь тем, кто хочет обезопасить себя от возможных домогательств и беспочвенных обвинений, приходят технологии: одно за другим появляются приложения, позволяющие получить официальное согласие на секс.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАкция в Стокгольме против насилия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция в Стокгольме против насилия

Движение против сексуального насилия под хештегом #METOO набирает обороты, и проблема домогательств выходит на новый уровень. В Швеции недавно приняли закон, обязывающий партнеров получать "однозначное" устное или письменное согласие перед сексом. Документ вступит в силу в июле 2018 года.

Пока в обществе спорят о юридической стороне этого дела, разработчики приложений предлагают регулировать интимные отношения с помощью технологий.

© LegalFlingСкриншот приложения LegalFling
© LegalFling
Скриншот приложения LegalFling

Голландский сервис LegalFling, созданный на основе технологии блокчейн, работает довольно просто: пользователи отправляют запрос по SMS или через популярные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger. Получив уведомление, каждая из сторон может подтвердить согласие или ответить отказом.

Разработчики приложения уверяют, что в случае судебного разбирательства следствие сможет опираться на эти данные. Причем свое согласие в любой момент можно отозвать, и не только через приложение — в тексте запроса оговаривается, что устный отказ также ведет к аннулированию договоренностей.

© Yes to SexСкриншот приложения Yes to Sex
© Yes to Sex
Скриншот приложения Yes to Sex

В настройках сервиса есть и другие опции. Приложение позволяет узнать о предпочтениях будущего партнера и заранее обговорить условия (использование противозачаточных средств, нецензурной лексики и тому подобное). Пользователи также обязаны сообщать о состоянии своего здоровья, нет ли венерических заболеваний.

Приложение призвано защитить не только от харассмента, но и от возможной мести бывшего партнера. Теперь после расставания нередко выкладывают в соцсети интимные фотографии и видео. Жертвам такого кибербуллинга приходится требовать удаления публикаций через суд. Порой моральный ущерб оказывается необратимым. Бывали случаи, когда потерпевшие, не выдержав публичного унижения, доходили до самоубийства.

© SaSieСкриншот приложения SaSie
© SaSie
Скриншот приложения SaSie

LegalFling — не единственный в своем роде. Так, приложение SaSie предлагает электронный контракт. Согласие подкрепляется цифровой подписью и фотографиями удостоверений личности. Документ высылается на e-mail партнеров в виде защищенного паролем файла. Контракт также можно аннулировать. Как сообщают на сайте, приложение ориентировано в первую очередь на студентов американских колледжей, где по статистике от сексуального насилия страдает каждая пятая девушка.

Для тех, кто не доверяет электронным подписям, есть приложение WeConsent: здесь согласие записывается на видео. Каждая сторона фиксирует свою позицию на камеру телефона, затем эти ролики кодируются и сохраняются на серверах приложения, доступ к которым получают правоохранительные органы в случае выдвижения обвинений. Главное неудобство — для отмены согласия необходимо использовать отдельное приложение What About No.

© WeConsentСкриншот приложения WeConsent
© WeConsent
Скриншот приложения WeConsent

Аналогичный сервис Yes to Sex использует вместо видео голосовые сообщения. У сторон есть 25 секунд на то, чтобы подтвердить свою трезвость, дееспособность и согласие на отношения. В качестве бонуса можно указать, в каком настроении вы находитесь. Запись сохраняется на сервере вместе с датой и геолокацией. Доступ к ней также открывается в судебном порядке.

Критики подобных сервисов отмечают: цифровые контракты в любом виде не гарантируют, что согласие не было получено посредством угроз. Более романтичные пользователи сетуют, что такие приложения убивают страсть и приравнивают интимную близость к покупкам в интернете, совершаемым в один клик. С другой стороны, когда дело дойдет до суда, о романтике вспоминать не придется.

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23 пользователя оставили 26 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
eea-tlt
Из Людей делают цифровых Животных.
09:13
06.02.2018
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Сергей Морозов
Дурдом!
А как же фиксация согласия на "поцеловать"? Тоже ведь домогательство!
08:32
06.02.2018
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