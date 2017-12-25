Секс-защита от беженцев: шведский вариант

Что легче: изменить миграционную политику или напугать своих, чтобы чужие боялись? Парламент Швеции выбрал второй вариант и принял закон "О согласии на секс".

Шведский риксдаг наконец отреагировал на многочисленные протесты своих граждан против сексуальных преступлений со стороны беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. С июля 2018 года в стране начнет действовать новый закон, по которому ни один половой акт – ни случайный, ни даже "планово-супружеский" – не должен совершаться без "однозначного согласия" партнеров, пишет издание The Local.

Будут ли подчиняться закону молодые "пришлые насильники", которые в большинстве своем не учат шведский и не утруждают себя воздержанием, – об этом толерантные скандинавы, видимо, думали меньше всего. Как сказал после очередного изнасилования, совершенного беженцем, премьер-министр Швеции Стефан Левен, "такая мрачная картина не может соответствовать действительности". Зато он охотно прокомментировал законотворческую новинку как образец "идеальной реальности". Оказалось, что от страшного до смешного – один шаг.

Закон "О согласии на секс", по мысли Левена, имеет одну-единственную цель – "приучить людей к тому, что секс должен быть полностью добровольным". "Идея проста, – говорит премьер-министр, – ты должен спросить у своего партнера, хочет ли этот человек секса". Однако есть два обстоятельства. Первое: по закону согласие должно быть получено в такой форме, которая при необходимости могла бы фигурировать в суде. Все равно – письменно или устно, однако в последнем случае понадобится как минимум аудиозапись договоренности. Особую пикантность этой детали придает второе обстоятельство: закон предписывает получать это самое "однозначное согласие" – внимание! – во время "всех этапов полового акта". И на каждом из "этапов" молчаливое согласие не учитывается – страстные взгляды и стоны не в счет.

Обсуждение секс-закона в скандинавской прессе больше похоже на состязание в остроумии. Обозреватель норвежской газеты Aftenposten так смоделировал ситуацию с законопослушными шведскими гражданами.

Цитируем: "Мы будем сношаться?.. Извините, мне придется попросить вас ясно ответить, "да" или "нет". Вы не возражаете, если я запишу на видео?.. Сейчас я собираюсь закончить начальную фазу похлопываний и переключиться на вашу грудь… Я воспринимаю это так, что мы пришли к взаимному согласию о том, что "это" может произойти… Я правильно интерпретирую ситуацию?"

"В течение всего полового акта нужно быть убежденным, что другой хочет, иначе это будет преступление", – сказал Стефан Левен. Ну что ж, покажите пример, господин премьер, да так, чтобы и шведские африканцы поняли!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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