Секс-защита от беженцев: шведский вариант

Шведский риксдаг наконец отреагировал на многочисленные протесты своих граждан против сексуальных преступлений со стороны беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. С июля 2018 года в стране начнет действовать новый закон, по которому ни один половой акт – ни случайный, ни даже "планово-супружеский" – не должен совершаться без "однозначного согласия" партнеров, пишет издание The Local.
Закон "О согласии на секс", по мысли Левена, имеет одну-единственную цель – "приучить людей к тому, что секс должен быть полностью добровольным". "Идея проста, – говорит премьер-министр, – ты должен спросить у своего партнера, хочет ли этот человек секса". Однако есть два обстоятельства. Первое: по закону согласие должно быть получено в такой форме, которая при необходимости могла бы фигурировать в суде. Все равно – письменно или устно, однако в последнем случае понадобится как минимум аудиозапись договоренности. Особую пикантность этой детали придает второе обстоятельство: закон предписывает получать это самое "однозначное согласие" – внимание! – во время "всех этапов полового акта". И на каждом из "этапов" молчаливое согласие не учитывается – страстные взгляды и стоны не в счет.
Цитируем: "Мы будем сношаться?.. Извините, мне придется попросить вас ясно ответить, "да" или "нет". Вы не возражаете, если я запишу на видео?.. Сейчас я собираюсь закончить начальную фазу похлопываний и переключиться на вашу грудь… Я воспринимаю это так, что мы пришли к взаимному согласию о том, что "это" может произойти… Я правильно интерпретирую ситуацию?"
"В течение всего полового акта нужно быть убежденным, что другой хочет, иначе это будет преступление", – сказал Стефан Левен. Ну что ж, покажите пример, господин премьер, да так, чтобы и шведские африканцы поняли!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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